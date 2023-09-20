دولار أسترالي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AUD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٧٠٬٦٤٠٫٦٠ bdt

1.00000 AUD = 70.64060 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / Bangladeshi Taka
1 AUD70.64060 BDT
5 AUD353.20300 BDT
10 AUD706.40600 BDT
20 AUD1412.81200 BDT
50 AUD3532.03000 BDT
100 AUD7064.06000 BDT
250 AUD17660.15000 BDT
500 AUD35320.30000 BDT
1000 AUD70640.60000 BDT
2000 AUD141281.20000 BDT
5000 AUD353203.00000 BDT
10000 AUD706406.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار أسترالي
1 BDT0.01416 AUD
5 BDT0.07078 AUD
10 BDT0.14156 AUD
20 BDT0.28312 AUD
50 BDT0.70781 AUD
100 BDT1.41562 AUD
250 BDT3.53905 AUD
500 BDT7.07810 AUD
1000 BDT14.15620 AUD
2000 BDT28.31240 AUD
5000 BDT70.78100 AUD
10000 BDT141.56200 AUD