Австралийские доллары в бангладешские таки

Сконвертируйте AUD в BDT по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Tk78,56 BDT

Среднерыночный курс в 19:11
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График изменения обменного курса AUD к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 AUD в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий80,640782,6761
Низкий78,386077,1527
В среднем79,409680,0901
Изменение-2.11%1.82%
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Соотношение 1 AUD к BDT

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BDT составил 80,6407, а минимальный — 78,3860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 79,4096. Изменение курса AUD к BDT в процентном соотношении составило -2.11.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BDT составил 82,6761, а минимальный — 77,1527. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 80,0901. Изменение курса AUD к BDT в процентном соотношении составило 1.82.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,751,3921,328
1 GBP1,2911108,9281,2052,167197,1541,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,37411,798163,5651,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Бангладешская така
1 AUD78,55980 BDT
5 AUD392,79900 BDT
10 AUD785,59800 BDT
20 AUD1 571,19600 BDT
50 AUD3 927,99000 BDT
100 AUD7 855,98000 BDT
250 AUD19 639,95000 BDT
500 AUD39 279,90000 BDT
1000 AUD78 559,80000 BDT
2000 AUD157 119,60000 BDT
5000 AUD392 799,00000 BDT
10000 AUD785 598,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Австралийский доллар
1 BDT0,01273 AUD
5 BDT0,06365 AUD
10 BDT0,12729 AUD
20 BDT0,25458 AUD
50 BDT0,63646 AUD
100 BDT1,27292 AUD
250 BDT3,18230 AUD
500 BDT6,36460 AUD
1000 BDT12,72920 AUD
2000 BDT25,45840 AUD
5000 BDT63,64600 AUD
10000 BDT127,29200 AUD