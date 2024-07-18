Евро в бангладешские таки

Сконвертируйте EUR в BDT по реальному обменному курсу

1 000 eur
128 287 bdt

€1,000 EUR = Tk128,3 BDT

Среднерыночный курс в 13:22
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1 EUR в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий128,2810128,2810
Низкий125,2580116,5050
В среднем126,6749124,6167
Изменить1.79%10.11%
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Соотношение 1 EUR к BDT

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BDT составил 128,2810, а минимальный — 125,2580. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 126,6749. Изменение курса EUR к BDT в процентном соотношении составило 1.79.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BDT составил 128,2810, а минимальный — 116,5050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 124,6167. Изменение курса EUR к BDT в процентном соотношении составило 10.11.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6261,485156,493,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5461,927203,1245,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5941,68177,0154,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1211,085114,3772,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Бангладешская така
1 EUR128,28700 BDT
5 EUR641,43500 BDT
10 EUR1 282,87000 BDT
20 EUR2 565,74000 BDT
50 EUR6 414,35000 BDT
100 EUR12 828,70000 BDT
250 EUR32 071,75000 BDT
500 EUR64 143,50000 BDT
1000 EUR128 287,00000 BDT
2000 EUR256 574,00000 BDT
5000 EUR641 435,00000 BDT
10000 EUR1 282 870,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Евро
1 BDT0,00780 EUR
5 BDT0,03898 EUR
10 BDT0,07795 EUR
20 BDT0,15590 EUR
50 BDT0,38975 EUR
100 BDT0,77951 EUR
250 BDT1,94876 EUR
500 BDT3,89753 EUR
1000 BDT7,79505 EUR
2000 BDT15,59010 EUR
5000 BDT38,97525 EUR
10000 BDT77,95050 EUR