История обменного курса евро–бангладешские таки

Обменный курс евро/бангладешские таки сейчас составляет 128,281, отражая изменение в размере -0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.267% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/бангладешские таки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 128,838, и минимумом, равным 127,542, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.