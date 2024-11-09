Чешские кроны в бангладешские таки

Сконвертируйте CZK в BDT по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Tk5,070 BDT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 CZK в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,16215,3343
Низкий5,06105,0610
В среднем5,12465,2085
Изменение-1.67%-0.19%
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Соотношение 1 CZK к BDT

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BDT составил 5,1621, а минимальный — 5,0610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1246. Изменение курса CZK к BDT в процентном соотношении составило -1.67.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BDT составил 5,3343, а минимальный — 5,0610. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,2085. Изменение курса CZK к BDT в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Бангладешская така
1 CZK5,06962 BDT
5 CZK25,34810 BDT
10 CZK50,69620 BDT
20 CZK101,39240 BDT
50 CZK253,48100 BDT
100 CZK506,96200 BDT
250 CZK1 267,40500 BDT
500 CZK2 534,81000 BDT
1000 CZK5 069,62000 BDT
2000 CZK10 139,24000 BDT
5000 CZK25 348,10000 BDT
10000 CZK50 696,20000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Чешская крона
1 BDT0,19725 CZK
5 BDT0,98627 CZK
10 BDT1,97253 CZK
20 BDT3,94506 CZK
50 BDT9,86265 CZK
100 BDT19,72530 CZK
250 BDT49,31325 CZK
500 BDT98,62650 CZK
1000 BDT197,25300 CZK
2000 BDT394,50600 CZK
5000 BDT986,26500 CZK
10000 BDT1 972,53000 CZK