История обменного курса чешская крона–бангладешские таки

Обменный курс чешские кроны/бангладешские таки сейчас составляет 5,070, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.794% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/бангладешские таки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,161, и минимумом, равным 5,042, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.