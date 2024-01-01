чешская крона бангладешские таки История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса чешская крона бангладешские таки. Это сводная страница чешская крона (CZK) бангладешские таки (BDT) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CZK и BDT за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

Kč1,000 CZK = Tk5,070 BDT

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CZK к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT

История обменного курса чешская крона–бангладешские таки

Обменный курс чешские кроны/бангладешские таки сейчас составляет 5,070, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.794% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/бангладешские таки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,161, и минимумом, равным 5,042, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе