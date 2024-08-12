10 يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CNY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
164.09 bdt

¥1.000 CNY = Tk16.41 BDT

Mid-market exchange rate at 07:54
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51683.9591.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68210.6670.5711.10461.1750.965
1 EUR1.0928.5171.49910.8551.65691.7041.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bangladeshi Taka
1 CNY١٦٫٤٠٩٤٠ BDT
5 CNY٨٢٫٠٤٧٠٠ BDT
10 CNY١٦٤٫٠٩٤٠٠ BDT
20 CNY٣٢٨٫١٨٨٠٠ BDT
50 CNY٨٢٠٫٤٧٠٠٠ BDT
100 CNY١٬٦٤٠٫٩٤٠٠٠ BDT
250 CNY٤٬١٠٢٫٣٥٠٠٠ BDT
500 CNY٨٬٢٠٤٫٧٠٠٠٠ BDT
1000 CNY١٦٬٤٠٩٫٤٠٠٠٠ BDT
2000 CNY٣٢٬٨١٨٫٨٠٠٠٠ BDT
5000 CNY٨٢٬٠٤٧٫٠٠٠٠٠ BDT
10000 CNY١٦٤٬٠٩٤٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chinese Yuan RMB
1 BDT٠٫٠٦٠٩٤ CNY
5 BDT٠٫٣٠٤٧٠ CNY
10 BDT٠٫٦٠٩٤١ CNY
20 BDT١٫٢١٨٨١ CNY
50 BDT٣٫٠٤٧٠٣ CNY
100 BDT٦٫٠٩٤٠٦ CNY
250 BDT١٥٫٢٣٥١٥ CNY
500 BDT٣٠٫٤٧٠٣٠ CNY
1000 BDT٦٠٫٩٤٠٦٠ CNY
2000 BDT١٢١٫٨٨١٢٠ CNY
5000 BDT٣٠٤٫٧٠٣٠٠ CNY
10000 BDT٦٠٩٫٤٠٦٠٠ CNY