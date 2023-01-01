تاكا بنغلاديشي إلى يوان صيني

تحويل BDT إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
66.50 cny

1.00000 BDT = 0.06650 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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BDT إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chinese Yuan RMB
1 BDT0.06650 CNY
5 BDT0.33252 CNY
10 BDT0.66505 CNY
20 BDT1.33010 CNY
50 BDT3.32524 CNY
100 BDT6.65048 CNY
250 BDT16.62620 CNY
500 BDT33.25240 CNY
1000 BDT66.50480 CNY
2000 BDT133.00960 CNY
5000 BDT332.52400 CNY
10000 BDT665.04800 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bangladeshi Taka
1 CNY15.03650 BDT
5 CNY75.18250 BDT
10 CNY150.36500 BDT
20 CNY300.73000 BDT
50 CNY751.82500 BDT
100 CNY1503.65000 BDT
250 CNY3759.12500 BDT
500 CNY7518.25000 BDT
1000 CNY15036.50000 BDT
2000 CNY30073.00000 BDT
5000 CNY75182.50000 BDT
10000 CNY150365.00000 BDT