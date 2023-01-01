تاكا بنغلاديشي إلى جنيه إسترليني

تحويل BDT إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٫٣٩ gbp

1.00000 BDT = 0.00739 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:44 UTC
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BDT إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه استرليني
1 BDT0.00739 GBP
5 BDT0.03697 GBP
10 BDT0.07395 GBP
20 BDT0.14790 GBP
50 BDT0.36974 GBP
100 BDT0.73949 GBP
250 BDT1.84872 GBP
500 BDT3.69745 GBP
1000 BDT7.39489 GBP
2000 BDT14.78978 GBP
5000 BDT36.97445 GBP
10000 BDT73.94890 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Bangladeshi Taka
1 GBP135.22800 BDT
5 GBP676.14000 BDT
10 GBP1352.28000 BDT
20 GBP2704.56000 BDT
50 GBP6761.40000 BDT
100 GBP13522.80000 BDT
250 GBP33807.00000 BDT
500 GBP67614.00000 BDT
1000 GBP135228.00000 BDT
2000 GBP270456.00000 BDT
5000 GBP676140.00000 BDT
10000 GBP1352280.00000 BDT