تاكا بنغلاديشي إلى دولار أمريكي

تحويل BDT إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٩٫١١ usd

1.00000 BDT = 0.00911 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار أمريكي
1 BDT0.00911 USD
5 BDT0.04556 USD
10 BDT0.09112 USD
20 BDT0.18223 USD
50 BDT0.45558 USD
100 BDT0.91116 USD
250 BDT2.27791 USD
500 BDT4.55581 USD
1000 BDT9.11162 USD
2000 BDT18.22324 USD
5000 BDT45.55810 USD
10000 BDT91.11620 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Bangladeshi Taka
1 USD109.75000 BDT
5 USD548.75000 BDT
10 USD1097.50000 BDT
20 USD2195.00000 BDT
50 USD5487.50000 BDT
100 USD10975.00000 BDT
250 USD27437.50000 BDT
500 USD54875.00000 BDT
1000 USD109750.00000 BDT
2000 USD219500.00000 BDT
5000 USD548750.00000 BDT
10000 USD1097500.00000 BDT