250 دولار أمريكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل USD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

250 usd
29,300 bdt

$1.000 USD = Tk117.2 BDT

Mid-market exchange rate at 00:25
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.360.98116.69810.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Bangladeshi Taka
1 USD١١٧٫٢٠٠٠٠ BDT
5 USD٥٨٦٫٠٠٠٠٠ BDT
10 USD١٬١٧٢٫٠٠٠٠٠ BDT
20 USD٢٬٣٤٤٫٠٠٠٠٠ BDT
50 USD٥٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ BDT
100 USD١١٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ BDT
250 USD٢٩٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
500 USD٥٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
1000 USD١١٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
2000 USD٢٣٤٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
5000 USD٥٨٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
10000 USD١٬١٧٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار أمريكي
1 BDT٠٫٠٠٨٥٣ USD
5 BDT٠٫٠٤٢٦٦ USD
10 BDT٠٫٠٨٥٣٢ USD
20 BDT٠٫١٧٠٦٥ USD
50 BDT٠٫٤٢٦٦٢ USD
100 BDT٠٫٨٥٣٢٤ USD
250 BDT٢٫١٣٣١١ USD
500 BDT٤٫٢٦٦٢١ USD
1000 BDT٨٫٥٣٢٤٢ USD
2000 BDT١٧٫٠٦٤٨٤ USD
5000 BDT٤٢٫٦٦٢١٠ USD
10000 BDT٨٥٫٣٢٤٢٠ USD