تاكا بنغلاديشي إلى روبية هندية

تحويل BDT إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٥٧٫١١ inr

1.00000 BDT = 0.75711 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبية الهندية
1 BDT0.75711 INR
5 BDT3.78553 INR
10 BDT7.57107 INR
20 BDT15.14214 INR
50 BDT37.85535 INR
100 BDT75.71070 INR
250 BDT189.27675 INR
500 BDT378.55350 INR
1000 BDT757.10700 INR
2000 BDT1514.21400 INR
5000 BDT3785.53500 INR
10000 BDT7571.07000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Bangladeshi Taka
1 INR1.32082 BDT
5 INR6.60410 BDT
10 INR13.20820 BDT
20 INR26.41640 BDT
50 INR66.04100 BDT
100 INR132.08200 BDT
250 INR330.20500 BDT
500 INR660.41000 BDT
1000 INR1320.82000 BDT
2000 INR2641.64000 BDT
5000 INR6604.10000 BDT
10000 INR13208.20000 BDT