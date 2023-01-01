تاكا بنغلاديشي إلى بيزو فلبيني

تحويل BDT إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٥١٨٫٦٢ php

1.00000 BDT = 0.51862 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
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BDT إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Philippine Peso
1 BDT0.51862 PHP
5 BDT2.59312 PHP
10 BDT5.18624 PHP
20 BDT10.37248 PHP
50 BDT25.93120 PHP
100 BDT51.86240 PHP
250 BDT129.65600 PHP
500 BDT259.31200 PHP
1000 BDT518.62400 PHP
2000 BDT1037.24800 PHP
5000 BDT2593.12000 PHP
10000 BDT5186.24000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Bangladeshi Taka
1 PHP1.92818 BDT
5 PHP9.64090 BDT
10 PHP19.28180 BDT
20 PHP38.56360 BDT
50 PHP96.40900 BDT
100 PHP192.81800 BDT
250 PHP482.04500 BDT
500 PHP964.09000 BDT
1000 PHP1928.18000 BDT
2000 PHP3856.36000 BDT
5000 PHP9640.90000 BDT
10000 PHP19281.80000 BDT