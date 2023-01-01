5 بيزو فلبيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل PHP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٩٫٩٠ bdt

1.00000 PHP = 1.97976 BDT

Mid-market exchange rate at 23:50
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365950.93191.53480.8080481309.73149.4357.30125
1CAD0.73209110.6822211.123610.591565958.842109.45.34518
1EUR1.07311.465811.6470.86711405.47160.3557.83497
1AUD0.651550.8899850.60716610.526484853.35597.36444.75713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bangladeshi Taka
1 PHP1.97976 BDT
5 PHP9.89880 BDT
10 PHP19.79760 BDT
20 PHP39.59520 BDT
50 PHP98.98800 BDT
100 PHP197.97600 BDT
250 PHP494.94000 BDT
500 PHP989.88000 BDT
1000 PHP1979.76000 BDT
2000 PHP3959.52000 BDT
5000 PHP9898.80000 BDT
10000 PHP19797.60000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Philippine Peso
1 BDT0.50511 PHP
5 BDT2.52555 PHP
10 BDT5.05111 PHP
20 BDT10.10222 PHP
50 BDT25.25555 PHP
100 BDT50.51110 PHP
250 BDT126.27775 PHP
500 BDT252.55550 PHP
1000 BDT505.11100 PHP
2000 BDT1010.22200 PHP
5000 BDT2525.55500 PHP
10000 BDT5051.11000 PHP