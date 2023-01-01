500 بيزو فلبيني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل PHP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٩٨٩٫٢١ bdt

1.00000 PHP = 1.97842 BDT

Mid-market exchange rate at 23:51
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93181.534570.8079831309.73149.4457.30125
1CAD0.73214510.6822071.123520.59156958.912109.4155.34557
1EUR1.07321.4658311.64690.86711405.6160.3857.8357
1AUD0.651650.8900560.60720310.526522853.48697.38584.75786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bangladeshi Taka
1 PHP1.97842 BDT
5 PHP9.89210 BDT
10 PHP19.78420 BDT
20 PHP39.56840 BDT
50 PHP98.92100 BDT
100 PHP197.84200 BDT
250 PHP494.60500 BDT
500 PHP989.21000 BDT
1000 PHP1978.42000 BDT
2000 PHP3956.84000 BDT
5000 PHP9892.10000 BDT
10000 PHP19784.20000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Philippine Peso
1 BDT0.50545 PHP
5 BDT2.52727 PHP
10 BDT5.05455 PHP
20 BDT10.10910 PHP
50 BDT25.27275 PHP
100 BDT50.54550 PHP
250 BDT126.36375 PHP
500 BDT252.72750 PHP
1000 BDT505.45500 PHP
2000 BDT1010.91000 PHP
5000 BDT2527.27500 PHP
10000 BDT5054.55000 PHP