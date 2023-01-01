تاكا بنغلاديشي إلى دولار كندي

تحويل BDT إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
12.29 cad

1.00000 BDT = 0.01229 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:43 UTC
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BDT إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار كندي
1 BDT0.01229 CAD
5 BDT0.06146 CAD
10 BDT0.12291 CAD
20 BDT0.24582 CAD
50 BDT0.61455 CAD
100 BDT1.22911 CAD
250 BDT3.07278 CAD
500 BDT6.14555 CAD
1000 BDT12.29110 CAD
2000 BDT24.58220 CAD
5000 BDT61.45550 CAD
10000 BDT122.91100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Bangladeshi Taka
1 CAD81.35960 BDT
5 CAD406.79800 BDT
10 CAD813.59600 BDT
20 CAD1627.19200 BDT
50 CAD4067.98000 BDT
100 CAD8135.96000 BDT
250 CAD20339.90000 BDT
500 CAD40679.80000 BDT
1000 CAD81359.60000 BDT
2000 CAD162719.20000 BDT
5000 CAD406798.00000 BDT
10000 CAD813596.00000 BDT