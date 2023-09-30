5000 Yeni İsrail şekelinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ILS → BDT çevirin

5.000 ils
144.660,50 bdt

1.00000 ILS = 28.93210 BDT

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ILS → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BDT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bangladeş Takası
1 ILS28.93210 BDT
5 ILS144.66050 BDT
10 ILS289.32100 BDT
20 ILS578.64200 BDT
50 ILS1446.60500 BDT
100 ILS2893.21000 BDT
250 ILS7233.02500 BDT
500 ILS14466.05000 BDT
1000 ILS28932.10000 BDT
2000 ILS57864.20000 BDT
5000 ILS144660.50000 BDT
10000 ILS289321.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Yeni İsrail Şekeli
1 BDT0.03456 ILS
5 BDT0.17282 ILS
10 BDT0.34564 ILS
20 BDT0.69127 ILS
50 BDT1.72819 ILS
100 BDT3.45637 ILS
250 BDT8.64093 ILS
500 BDT17.28185 ILS
1000 BDT34.56370 ILS
2000 BDT69.12740 ILS
5000 BDT172.81850 ILS
10000 BDT345.63700 ILS