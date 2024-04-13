Brezilya realinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile BRL → BDT çevirin

1.000 brl
21.389,70 bdt

1,000 BRL = 21,39 BDT

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brezilya realinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Bangladeş Takası
1 BRL21,38970 BDT
5 BRL106,94850 BDT
10 BRL213,89700 BDT
20 BRL427,79400 BDT
50 BRL1.069,48500 BDT
100 BRL2.138,97000 BDT
250 BRL5.347,42500 BDT
500 BRL10.694,85000 BDT
1000 BRL21.389,70000 BDT
2000 BRL42.779,40000 BDT
5000 BRL106.948,50000 BDT
10000 BRL213.897,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Brezilya Reali
1 BDT0,04675 BRL
5 BDT0,23376 BRL
10 BDT0,46751 BRL
20 BDT0,93503 BRL
50 BDT2,33757 BRL
100 BDT4,67514 BRL
250 BDT11,68785 BRL
500 BDT23,37570 BRL
1000 BDT46,75140 BRL
2000 BDT93,50280 BRL
5000 BDT233,75700 BRL
10000 BDT467,51400 BRL