10 bin Bangladeş takasından Brezilya realine
Reel döviz kuru ile BDT → BRL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Brezilya Reali / Bangladeş Takası
|1 BRL
|21.89850 BDT
|5 BRL
|109.49250 BDT
|10 BRL
|218.98500 BDT
|20 BRL
|437.97000 BDT
|50 BRL
|1094.92500 BDT
|100 BRL
|2189.85000 BDT
|250 BRL
|5474.62500 BDT
|500 BRL
|10949.25000 BDT
|1000 BRL
|21898.50000 BDT
|2000 BRL
|43797.00000 BDT
|5000 BRL
|109492.50000 BDT
|10000 BRL
|218985.00000 BDT