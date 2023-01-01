bin Bangladeş takasından Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile BDT → SGD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Singapur Doları / Bangladeş Takası
|1 SGD
|80.79590 BDT
|5 SGD
|403.97950 BDT
|10 SGD
|807.95900 BDT
|20 SGD
|1615.91800 BDT
|50 SGD
|4039.79500 BDT
|100 SGD
|8079.59000 BDT
|250 SGD
|20198.97500 BDT
|500 SGD
|40397.95000 BDT
|1000 SGD
|80795.90000 BDT
|2000 SGD
|161591.80000 BDT
|5000 SGD
|403979.50000 BDT
|10000 SGD
|807959.00000 BDT