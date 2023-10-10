土耳其里拉兑至孟加拉国塔卡斯

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土耳其里拉/孟加拉塔卡汇率
1 TRY3.97633 BDT
5 TRY19.88165 BDT
10 TRY39.76330 BDT
20 TRY79.52660 BDT
50 TRY198.81650 BDT
100 TRY397.63300 BDT
250 TRY994.08250 BDT
500 TRY1988.16500 BDT
1000 TRY3976.33000 BDT
2000 TRY7952.66000 BDT
5000 TRY19881.65000 BDT
10000 TRY39763.30000 BDT
孟加拉塔卡/土耳其里拉汇率
1 BDT0.25149 TRY
5 BDT1.25744 TRY
10 BDT2.51488 TRY
20 BDT5.02976 TRY
50 BDT12.57440 TRY
100 BDT25.14880 TRY
250 BDT62.87200 TRY
500 BDT125.74400 TRY
1000 BDT251.48800 TRY
2000 BDT502.97600 TRY
5000 BDT1257.44000 TRY
10000 BDT2514.88000 TRY