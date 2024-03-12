5 ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TRY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

5 try
17.12 bdt

1.000 TRY = 3.423 BDT

Mid-market exchange rate at 12:37
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٢٢٧٩٫٢٨٢٫٧٦٧١٫٣٤٨٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩٣1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٢٧٧٩٠٫٤٩٧١٫٤٧٤٤٫٠١٦٥٣٫٣٥٣
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧1٣٥٧٫١٨١١٠٥٫٨٨٣١٫٧٢٤٤٫٦٩٩٦٢٫٤٢٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Bangladeshi Taka
1 TRY٣٫٤٢٣١٠ BDT
5 TRY١٧٫١١٥٥٠ BDT
10 TRY٣٤٫٢٣١٠٠ BDT
20 TRY٦٨٫٤٦٢٠٠ BDT
50 TRY١٧١٫١٥٥٠٠ BDT
100 TRY٣٤٢٫٣١٠٠٠ BDT
250 TRY٨٥٥٫٧٧٥٠٠ BDT
500 TRY١٬٧١١٫٥٥٠٠٠ BDT
1000 TRY٣٬٤٢٣٫١٠٠٠٠ BDT
2000 TRY٦٬٨٤٦٫٢٠٠٠٠ BDT
5000 TRY١٧٬١١٥٫٥٠٠٠٠ BDT
10000 TRY٣٤٬٢٣١٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليرة تركية
1 BDT٠٫٢٩٢١٣ TRY
5 BDT١٫٤٦٠٦٦ TRY
10 BDT٢٫٩٢١٣٣ TRY
20 BDT٥٫٨٤٢٦٦ TRY
50 BDT١٤٫٦٠٦٦٥ TRY
100 BDT٢٩٫٢١٣٣٠ TRY
250 BDT٧٣٫٠٣٣٢٥ TRY
500 BDT١٤٦٫٠٦٦٥٠ TRY
1000 BDT٢٩٢٫١٣٣٠٠ TRY
2000 BDT٥٨٤٫٢٦٦٠٠ TRY
5000 BDT١٬٤٦٠٫٦٦٥٠٠ TRY
10000 BDT٢٬٩٢١٫٣٣٠٠٠ TRY