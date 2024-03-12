10 ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TRY إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 try
34.23 bdt

1.000 TRY = 3.423 BDT

Mid-market exchange rate at 12:37
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٢٢٧٩٫٢٨٢٫٧٦١٫٣٤٨٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٢
1 EUR١٫٠٩٣1٠٫٨٥٥٣٠٥٫١٨٩٠٫٤٦١١٫٤٧٤٤٫٠١٥٥٣٫٣٣٢
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧1٣٥٧٫٠٤١١٠٥٫٨٣٣١٫٧٢٤٤٫٦٩٧٦٢٫٣٩٥
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Bangladeshi Taka
1 TRY٣٫٤٢٣١١ BDT
5 TRY١٧٫١١٥٥٥ BDT
10 TRY٣٤٫٢٣١١٠ BDT
20 TRY٦٨٫٤٦٢٢٠ BDT
50 TRY١٧١٫١٥٥٥٠ BDT
100 TRY٣٤٢٫٣١١٠٠ BDT
250 TRY٨٥٥٫٧٧٧٥٠ BDT
500 TRY١٬٧١١٫٥٥٥٠٠ BDT
1000 TRY٣٬٤٢٣٫١١٠٠٠ BDT
2000 TRY٦٬٨٤٦٫٢٢٠٠٠ BDT
5000 TRY١٧٬١١٥٫٥٥٠٠٠ BDT
10000 TRY٣٤٬٢٣١٫١٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليرة تركية
1 BDT٠٫٢٩٢١٣ TRY
5 BDT١٫٤٦٠٦٦ TRY
10 BDT٢٫٩٢١٣٢ TRY
20 BDT٥٫٨٤٢٦٤ TRY
50 BDT١٤٫٦٠٦٦٠ TRY
100 BDT٢٩٫٢١٣٢٠ TRY
250 BDT٧٣٫٠٣٣٠٠ TRY
500 BDT١٤٦٫٠٦٦٠٠ TRY
1000 BDT٢٩٢٫١٣٢٠٠ TRY
2000 BDT٥٨٤٫٢٦٤٠٠ TRY
5000 BDT١٬٤٦٠٫٦٦٠٠٠ TRY
10000 BDT٢٬٩٢١٫٣٢٠٠٠ TRY