5 ريال برازيلي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BRL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
١١٠٫٩١ bdt

1.00000 BRL = 22.18160 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:59 UTC
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BRL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077889.1311.464891.668160.9539518.3794
1GBP1.1687711.25975104.1781.712191.949781.1149521.4821
1USD0.92780.793808182.69721.359151.547750.885117.0527
1INR0.01121940.009598970.012092310.01643530.01871580.01070290.206206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bangladeshi Taka
1 BRL22.18160 BDT
5 BRL110.90800 BDT
10 BRL221.81600 BDT
20 BRL443.63200 BDT
50 BRL1109.08000 BDT
100 BRL2218.16000 BDT
250 BRL5545.40000 BDT
500 BRL11090.80000 BDT
1000 BRL22181.60000 BDT
2000 BRL44363.20000 BDT
5000 BRL110908.00000 BDT
10000 BRL221816.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الريال البرازيلي
1 BDT0.04508 BRL
5 BDT0.22541 BRL
10 BDT0.45082 BRL
20 BDT0.90165 BRL
50 BDT2.25412 BRL
100 BDT4.50825 BRL
250 BDT11.27062 BRL
500 BDT22.54125 BRL
1000 BDT45.08250 BRL
2000 BDT90.16500 BRL
5000 BDT225.41250 BRL
10000 BDT450.82500 BRL