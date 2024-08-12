10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CZK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
51.00 bdt

Kč1.000 CZK = Tk5.100 BDT

Mid-market exchange rate at 20:09
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CZK إلى BDT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.284.30791.76436.6780.945
1 USD0.91510.7831,370.613.9483.94433.5520.865
1 GBP1.1681.27711,750.25.031107.19342.8441.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bangladeshi Taka
1 CZK٥٫٠٩٩٥٥ BDT
5 CZK٢٥٫٤٩٧٧٥ BDT
10 CZK٥٠٫٩٩٥٥٠ BDT
20 CZK١٠١٫٩٩١٠٠ BDT
50 CZK٢٥٤٫٩٧٧٥٠ BDT
100 CZK٥٠٩٫٩٥٥٠٠ BDT
250 CZK١٬٢٧٤٫٨٨٧٥٠ BDT
500 CZK٢٬٥٤٩٫٧٧٥٠٠ BDT
1000 CZK٥٬٠٩٩٫٥٥٠٠٠ BDT
2000 CZK١٠٬١٩٩٫١٠٠٠٠ BDT
5000 CZK٢٥٬٤٩٧٫٧٥٠٠٠ BDT
10000 CZK٥٠٬٩٩٥٫٥٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BDT٠٫١٩٦١٠ CZK
5 BDT٠٫٩٨٠٤٨ CZK
10 BDT١٫٩٦٠٩٦ CZK
20 BDT٣٫٩٢١٩٢ CZK
50 BDT٩٫٨٠٤٨٠ CZK
100 BDT١٩٫٦٠٩٦٠ CZK
250 BDT٤٩٫٠٢٤٠٠ CZK
500 BDT٩٨٫٠٤٨٠٠ CZK
1000 BDT١٩٦٫٠٩٦٠٠ CZK
2000 BDT٣٩٢٫١٩٢٠٠ CZK
5000 BDT٩٨٠٫٤٨٠٠٠ CZK
10000 BDT١٬٩٦٠٫٩٦٠٠٠ CZK