الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

تحويل CZK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
8238.38 nad

1.00000 CZK = 0.82384 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:7 UTC
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CZK إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065988.60631.438331.663520.966918.2271
1GBP1.154411.23055102.2931.66051.920481.1161921.0427
1USD0.93820.812645183.12821.34941.560670.9070517.1002
1INR0.01128590.00977580.012029610.01623280.01877430.01091150.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Namibian Dollar
1 CZK0.82384 NAD
5 CZK4.11919 NAD
10 CZK8.23838 NAD
20 CZK16.47676 NAD
50 CZK41.19190 NAD
100 CZK82.38380 NAD
250 CZK205.95950 NAD
500 CZK411.91900 NAD
1000 CZK823.83800 NAD
2000 CZK1647.67600 NAD
5000 CZK4119.19000 NAD
10000 CZK8238.38000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NAD1.21383 CZK
5 NAD6.06915 CZK
10 NAD12.13830 CZK
20 NAD24.27660 CZK
50 NAD60.69150 CZK
100 NAD121.38300 CZK
250 NAD303.45750 CZK
500 NAD606.91500 CZK
1000 NAD1213.83000 CZK
2000 NAD2427.66000 CZK
5000 NAD6069.15000 CZK
10000 NAD12138.30000 CZK