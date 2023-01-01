شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ناميبي

تحويل ILS إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٩٤٧٫٠٦ nad

1.00000 ILS = 4.94706 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Namibian Dollar
1 ILS4.94706 NAD
5 ILS24.73530 NAD
10 ILS49.47060 NAD
20 ILS98.94120 NAD
50 ILS247.35300 NAD
100 ILS494.70600 NAD
250 ILS1236.76500 NAD
500 ILS2473.53000 NAD
1000 ILS4947.06000 NAD
2000 ILS9894.12000 NAD
5000 ILS24735.30000 NAD
10000 ILS49470.60000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Israeli New Sheqel
1 NAD0.20214 ILS
5 NAD1.01070 ILS
10 NAD2.02140 ILS
20 NAD4.04280 ILS
50 NAD10.10700 ILS
100 NAD20.21400 ILS
250 NAD50.53500 ILS
500 NAD101.07000 ILS
1000 NAD202.14000 ILS
2000 NAD404.28000 ILS
5000 NAD1010.70000 ILS
10000 NAD2021.40000 ILS