كرونة نروجية إلى دولار ناميبي

تحويل NOK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1759.64 nad

1.00000 NOK = 1.75964 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:16 UTC
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NOK إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.065788.32471.43631.663080.964518.3585
1GBP1.1530711.22875101.8381.656051.917521.1121421.1673
1USD0.938350.813835182.87951.347751.560550.90517.2267
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626160.01882910.01091950.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Namibian Dollar
1 NOK1.75964 NAD
5 NOK8.79820 NAD
10 NOK17.59640 NAD
20 NOK35.19280 NAD
50 NOK87.98200 NAD
100 NOK175.96400 NAD
250 NOK439.91000 NAD
500 NOK879.82000 NAD
1000 NOK1759.64000 NAD
2000 NOK3519.28000 NAD
5000 NOK8798.20000 NAD
10000 NOK17596.40000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / كروني نرويجي
1 NAD0.56830 NOK
5 NAD2.84149 NOK
10 NAD5.68297 NOK
20 NAD11.36594 NOK
50 NAD28.41485 NOK
100 NAD56.82970 NOK
250 NAD142.07425 NOK
500 NAD284.14850 NOK
1000 NAD568.29700 NOK
2000 NAD1136.59400 NOK
5000 NAD2841.48500 NOK
10000 NAD5682.97000 NOK