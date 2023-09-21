فرنك سويسري إلى دولار ناميبي

تحويل CHF إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢١٬٠١٨٫١٠ nad

1.00000 CHF = 21.01810 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CHF إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 NAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Namibian Dollar
1 CHF21.01810 NAD
5 CHF105.09050 NAD
10 CHF210.18100 NAD
20 CHF420.36200 NAD
50 CHF1050.90500 NAD
100 CHF2101.81000 NAD
250 CHF5254.52500 NAD
500 CHF10509.05000 NAD
1000 CHF21018.10000 NAD
2000 CHF42036.20000 NAD
5000 CHF105090.50000 NAD
10000 CHF210181.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الفرنك السويسري
1 NAD0.04758 CHF
5 NAD0.23789 CHF
10 NAD0.47578 CHF
20 NAD0.95156 CHF
50 NAD2.37890 CHF
100 NAD4.75780 CHF
250 NAD11.89450 CHF
500 NAD23.78900 CHF
1000 NAD47.57800 CHF
2000 NAD95.15600 CHF
5000 NAD237.89000 CHF
10000 NAD475.78000 CHF