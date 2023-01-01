دولار أمريكي إلى دولار ناميبي

تحويل USD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٨٬٩٠٦٫٥٠ nad

1.00000 USD = 18.90650 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:23 UTC
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USD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Namibian Dollar
1 USD18.90650 NAD
5 USD94.53250 NAD
10 USD189.06500 NAD
20 USD378.13000 NAD
50 USD945.32500 NAD
100 USD1890.65000 NAD
250 USD4726.62500 NAD
500 USD9453.25000 NAD
1000 USD18906.50000 NAD
2000 USD37813.00000 NAD
5000 USD94532.50000 NAD
10000 USD189065.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أمريكي
1 NAD0.05289 USD
5 NAD0.26446 USD
10 NAD0.52892 USD
20 NAD1.05784 USD
50 NAD2.64459 USD
100 NAD5.28919 USD
250 NAD13.22297 USD
500 NAD26.44595 USD
1000 NAD52.89190 USD
2000 NAD105.78380 USD
5000 NAD264.45950 USD
10000 NAD528.91900 USD