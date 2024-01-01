20 دولار ناميبي إلى دولار أمريكي

تحويل NAD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

20 nad
1.05 usd

1.00000 NAD = 0.05238 USD

Mid-market exchange rate at 03:40
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562551.0843589.85811.470321.662220.9571518.4474
1 GBP1.1678811.26645104.9481.717241.941371.1178321.5454
1 USD0.92220.789609182.86821.355951.532920.8826517.0124
1 INR0.01112870.009528490.012067410.01636270.01849830.01065130.205295

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أمريكي
1 NAD0.05238 USD
5 NAD0.26189 USD
10 NAD0.52378 USD
20 NAD1.04756 USD
50 NAD2.61890 USD
100 NAD5.23781 USD
250 NAD13.09452 USD
500 NAD26.18905 USD
1000 NAD52.37810 USD
2000 NAD104.75620 USD
5000 NAD261.89050 USD
10000 NAD523.78100 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Namibian Dollar
1 USD19.09200 NAD
5 USD95.46000 NAD
10 USD190.92000 NAD
20 USD381.84000 NAD
50 USD954.60000 NAD
100 USD1909.20000 NAD
250 USD4773.00000 NAD
500 USD9546.00000 NAD
1000 USD19092.00000 NAD
2000 USD38184.00000 NAD
5000 USD95460.00000 NAD
10000 USD190920.00000 NAD