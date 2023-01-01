دولار ناميبي إلى دولار أمريكي

تحويل NAD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٥٢٫٧٦ usd

1.00000 NAD = 0.05276 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:32 UTC
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NAD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436661.662070.9644518.3604
1GBP1.1530711.2293102.1881.656671.916591.1120821.172
1USD0.938050.813471183.1271.347651.559090.904717.2228
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621190.01875550.01088330.207187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أمريكي
1 NAD0.05276 USD
5 NAD0.26378 USD
10 NAD0.52756 USD
20 NAD1.05513 USD
50 NAD2.63782 USD
100 NAD5.27565 USD
250 NAD13.18912 USD
500 NAD26.37825 USD
1000 NAD52.75650 USD
2000 NAD105.51300 USD
5000 NAD263.78250 USD
10000 NAD527.56500 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Namibian Dollar
1 USD18.95500 NAD
5 USD94.77500 NAD
10 USD189.55000 NAD
20 USD379.10000 NAD
50 USD947.75000 NAD
100 USD1895.50000 NAD
250 USD4738.75000 NAD
500 USD9477.50000 NAD
1000 USD18955.00000 NAD
2000 USD37910.00000 NAD
5000 USD94775.00000 NAD
10000 USD189550.00000 NAD