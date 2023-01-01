دولار ناميبي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل NAD إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٬٠٠٠٫٠٢ zar

1.00000 NAD = 1.00002 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:33 UTC
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NAD إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91681.1120721.1701
1USD0.9380.81357183.1271.347751.559450.904717.2234
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875990.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى JPY

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NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / راند جنوب أفريقيا
1 NAD1.00002 ZAR
5 NAD5.00010 ZAR
10 NAD10.00020 ZAR
20 NAD20.00040 ZAR
50 NAD50.00100 ZAR
100 NAD100.00200 ZAR
250 NAD250.00500 ZAR
500 NAD500.01000 ZAR
1000 NAD1000.02000 ZAR
2000 NAD2000.04000 ZAR
5000 NAD5000.10000 ZAR
10000 NAD10000.20000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Namibian Dollar
1 ZAR0.99998 NAD
5 ZAR4.99989 NAD
10 ZAR9.99979 NAD
20 ZAR19.99958 NAD
50 ZAR49.99895 NAD
100 ZAR99.99790 NAD
250 ZAR249.99475 NAD
500 ZAR499.98950 NAD
1000 ZAR999.97900 NAD
2000 ZAR1999.95800 NAD
5000 ZAR4999.89500 NAD
10000 ZAR9999.79000 NAD