دولار ناميبي إلى يورو

تحويل NAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
49.50 eur

1.00000 NAD = 0.04950 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436541.661730.9644518.3634
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.91591.1120121.1722
1USD0.93810.813637183.1271.34761.558850.9047517.2265
1INR0.0112850.009787870.012029810.01621130.01875260.01088390.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / اليورو
1 NAD0.04950 EUR
5 NAD0.24750 EUR
10 NAD0.49499 EUR
20 NAD0.98999 EUR
50 NAD2.47497 EUR
100 NAD4.94993 EUR
250 NAD12.37483 EUR
500 NAD24.74965 EUR
1000 NAD49.49930 EUR
2000 NAD98.99860 EUR
5000 NAD247.49650 EUR
10000 NAD494.99300 EUR
معدلات التحويل اليورو / Namibian Dollar
1 EUR20.20230 NAD
5 EUR101.01150 NAD
10 EUR202.02300 NAD
20 EUR404.04600 NAD
50 EUR1010.11500 NAD
100 EUR2020.23000 NAD
250 EUR5050.57500 NAD
500 EUR10101.15000 NAD
1000 EUR20202.30000 NAD
2000 EUR40404.60000 NAD
5000 EUR101011.50000 NAD
10000 EUR202023.00000 NAD