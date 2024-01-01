ألف دولار ناميبي إلى يورو

تحويل NAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nad
48.26 eur

1.00000 NAD = 0.04826 EUR

Mid-market exchange rate at 02:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85641.0845589.86381.47061.662270.95750518.4483
1 GBP1.1676811.26645104.9361.717241.941071.1180621.5424
1 USD0.9220.789609182.85811.355951.532680.8828517.0101
1 INR0.0111280.009529650.012068810.01636470.01849770.0106550.205292

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / اليورو
1 NAD0.04826 EUR
5 NAD0.24132 EUR
10 NAD0.48265 EUR
20 NAD0.96529 EUR
50 NAD2.41323 EUR
100 NAD4.82646 EUR
250 NAD12.06615 EUR
500 NAD24.13230 EUR
1000 NAD48.26460 EUR
2000 NAD96.52920 EUR
5000 NAD241.32300 EUR
10000 NAD482.64600 EUR
معدلات التحويل اليورو / Namibian Dollar
1 EUR20.71910 NAD
5 EUR103.59550 NAD
10 EUR207.19100 NAD
20 EUR414.38200 NAD
50 EUR1035.95500 NAD
100 EUR2071.91000 NAD
250 EUR5179.77500 NAD
500 EUR10359.55000 NAD
1000 EUR20719.10000 NAD
2000 EUR41438.20000 NAD
5000 EUR103595.50000 NAD
10000 EUR207191.00000 NAD