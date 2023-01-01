دولار ناميبي إلى روبل روسي

تحويل NAD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
5022.69 rub

1.00000 NAD = 5.02269 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:30 UTC
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NAD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436751.662120.964418.3634
1GBP1.15311.22915102.1761.656651.91651.1119621.174
1USD0.93810.81357183.1271.34781.559210.904717.2265
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621370.0187570.01088330.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / الروبل الروسي
1 NAD5.02269 RUB
5 NAD25.11345 RUB
10 NAD50.22690 RUB
20 NAD100.45380 RUB
50 NAD251.13450 RUB
100 NAD502.26900 RUB
250 NAD1255.67250 RUB
500 NAD2511.34500 RUB
1000 NAD5022.69000 RUB
2000 NAD10045.38000 RUB
5000 NAD25113.45000 RUB
10000 NAD50226.90000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Namibian Dollar
1 RUB0.19910 NAD
5 RUB0.99548 NAD
10 RUB1.99097 NAD
20 RUB3.98194 NAD
50 RUB9.95485 NAD
100 RUB19.90970 NAD
250 RUB49.77425 NAD
500 RUB99.54850 NAD
1000 RUB199.09700 NAD
2000 RUB398.19400 NAD
5000 RUB995.48500 NAD
10000 RUB1990.97000 NAD