دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

تحويل NAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٨٢٫٢٤ aud

1.00000 NAD = 0.08224 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:19 UTC
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NAD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436521.66150.9644518.3636
1GBP1.15311.2292102.181.656291.915691.1120121.173
1USD0.9380.813537183.1271.347451.558480.9046517.225
1INR0.01128390.009786680.012029810.01620950.01874820.01088270.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أسترالي
1 NAD0.08224 AUD
5 NAD0.41118 AUD
10 NAD0.82235 AUD
20 NAD1.64471 AUD
50 NAD4.11177 AUD
100 NAD8.22353 AUD
250 NAD20.55882 AUD
500 NAD41.11765 AUD
1000 NAD82.23530 AUD
2000 NAD164.47060 AUD
5000 NAD411.17650 AUD
10000 NAD822.35300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Namibian Dollar
1 AUD12.16020 NAD
5 AUD60.80100 NAD
10 AUD121.60200 NAD
20 AUD243.20400 NAD
50 AUD608.01000 NAD
100 AUD1216.02000 NAD
250 AUD3040.05000 NAD
500 AUD6080.10000 NAD
1000 AUD12160.20000 NAD
2000 AUD24320.40000 NAD
5000 AUD60801.00000 NAD
10000 AUD121602.00000 NAD