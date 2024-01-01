10 دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

تحويل NAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 nad
0.80 aud

1.00000 NAD = 0.08020 AUD

Mid-market exchange rate at 02:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.0841589.80271.470491.662420.95772518.4474
1 GBP1.1676911.26595104.8621.717071.941191.1183221.5408
1 USD0.92240.789921182.83241.356351.533390.8834517.0155
1 INR0.01113550.009536370.012072610.01637460.0185120.01066550.205421

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أسترالي
1 NAD0.08020 AUD
5 NAD0.40099 AUD
10 NAD0.80199 AUD
20 NAD1.60397 AUD
50 NAD4.00993 AUD
100 NAD8.01986 AUD
250 NAD20.04965 AUD
500 NAD40.09930 AUD
1000 NAD80.19860 AUD
2000 NAD160.39720 AUD
5000 NAD400.99300 AUD
10000 NAD801.98600 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Namibian Dollar
1 AUD12.46900 NAD
5 AUD62.34500 NAD
10 AUD124.69000 NAD
20 AUD249.38000 NAD
50 AUD623.45000 NAD
100 AUD1246.90000 NAD
250 AUD3117.25000 NAD
500 AUD6234.50000 NAD
1000 AUD12469.00000 NAD
2000 AUD24938.00000 NAD
5000 AUD62345.00000 NAD
10000 AUD124690.00000 NAD