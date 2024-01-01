5 دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

تحويل NAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5 nad
0.40 aud

1.00000 NAD = 0.08021 AUD

Mid-market exchange rate at 02:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.0841589.8281.470491.662680.9577518.4469
1 GBP1.1676911.2659104.8871.7171.941421.1183521.5394
1 USD0.92240.789952182.85571.356351.533620.8834517.0151
1 INR0.01113240.009534070.012069210.016370.01850960.01066250.205358

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أسترالي
1 NAD0.08021 AUD
5 NAD0.40103 AUD
10 NAD0.80206 AUD
20 NAD1.60413 AUD
50 NAD4.01031 AUD
100 NAD8.02063 AUD
250 NAD20.05157 AUD
500 NAD40.10315 AUD
1000 NAD80.20630 AUD
2000 NAD160.41260 AUD
5000 NAD401.03150 AUD
10000 NAD802.06300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Namibian Dollar
1 AUD12.46780 NAD
5 AUD62.33900 NAD
10 AUD124.67800 NAD
20 AUD249.35600 NAD
50 AUD623.39000 NAD
100 AUD1246.78000 NAD
250 AUD3116.95000 NAD
500 AUD6233.90000 NAD
1000 AUD12467.80000 NAD
2000 AUD24935.60000 NAD
5000 AUD62339.00000 NAD
10000 AUD124678.00000 NAD