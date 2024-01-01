Namibya dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile NAD → EUR çevirin

1.000 nad
48,94 eur

1.00000 NAD = 0.04894 EUR

14:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563851.077789.45241.454631.653040.9481618.3944
1 GBP1.167711.25845104.4551.698591.930291.1071721.4795
1 USD0.92790.794628183.00311.349751.533860.8798517.0682
1 INR0.01117910.009573480.012047710.01626140.01847960.01060020.205633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Euro
1 NAD0.04894 EUR
5 NAD0.24471 EUR
10 NAD0.48942 EUR
20 NAD0.97885 EUR
50 NAD2.44712 EUR
100 NAD4.89423 EUR
250 NAD12.23558 EUR
500 NAD24.47115 EUR
1000 NAD48.94230 EUR
2000 NAD97.88460 EUR
5000 NAD244.71150 EUR
10000 NAD489.42300 EUR
Çevrim kurları Euro / Namibya Doları
1 EUR20.43220 NAD
5 EUR102.16100 NAD
10 EUR204.32200 NAD
20 EUR408.64400 NAD
50 EUR1021.61000 NAD
100 EUR2043.22000 NAD
250 EUR5108.05000 NAD
500 EUR10216.10000 NAD
1000 EUR20432.20000 NAD
2000 EUR40864.40000 NAD
5000 EUR102161.00000 NAD
10000 EUR204322.00000 NAD