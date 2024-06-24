تحويل USD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى دولار ناميبي

5,000 usd
90,104.50 nad

$1.000 USD = $18.02 NAD

Mid-market exchange rate at 02:10
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7090.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9460.972116.54110.6830.5785.29913.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / Namibian Dollar
1 USD١٨٫٠٢٠٩٠ NAD
5 USD٩٠٫١٠٤٥٠ NAD
10 USD١٨٠٫٢٠٩٠٠ NAD
20 USD٣٦٠٫٤١٨٠٠ NAD
50 USD٩٠١٫٠٤٥٠٠ NAD
100 USD١٬٨٠٢٫٠٩٠٠٠ NAD
250 USD٤٬٥٠٥٫٢٢٥٠٠ NAD
500 USD٩٬٠١٠٫٤٥٠٠٠ NAD
1000 USD١٨٬٠٢٠٫٩٠٠٠٠ NAD
2000 USD٣٦٬٠٤١٫٨٠٠٠٠ NAD
5000 USD٩٠٬١٠٤٫٥٠٠٠٠ NAD
10000 USD١٨٠٬٢٠٩٫٠٠٠٠٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أمريكي
1 NAD٠٫٠٥٥٤٩ USD
5 NAD٠٫٢٧٧٤٦ USD
10 NAD٠٫٥٥٤٩١ USD
20 NAD١٫١٠٩٨٢ USD
50 NAD٢٫٧٧٤٥٦ USD
100 NAD٥٫٥٤٩١١ USD
250 NAD١٣٫٨٧٢٧٨ USD
500 NAD٢٧٫٧٤٥٥٥ USD
1000 NAD٥٥٫٤٩١١٠ USD
2000 NAD١١٠٫٩٨٢٢٠ USD
5000 NAD٢٧٧٫٤٥٥٥٠ USD
10000 NAD٥٥٤٫٩١١٠٠ USD