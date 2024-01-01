Yeni İsrail şekelinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → NAD çevirin

1.000 ils
5.217,08 nad

1.00000 ILS = 5.21708 NAD

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Namibya Doları
1 ILS5.21708 NAD
5 ILS26.08540 NAD
10 ILS52.17080 NAD
20 ILS104.34160 NAD
50 ILS260.85400 NAD
100 ILS521.70800 NAD
250 ILS1304.27000 NAD
500 ILS2608.54000 NAD
1000 ILS5217.08000 NAD
2000 ILS10434.16000 NAD
5000 ILS26085.40000 NAD
10000 ILS52170.80000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 NAD0.19168 ILS
5 NAD0.95839 ILS
10 NAD1.91678 ILS
20 NAD3.83356 ILS
50 NAD9.58390 ILS
100 NAD19.16780 ILS
250 NAD47.91950 ILS
500 NAD95.83900 ILS
1000 NAD191.67800 ILS
2000 NAD383.35600 ILS
5000 NAD958.39000 ILS
10000 NAD1916.78000 ILS