Çek Cumhuriyeti korunasından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile CZK → NAD çevirin

10.000 czk
7.924,08 nad

1,000 CZK = 0,7924 NAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çek Cumhuriyeti korunasından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Namibya Doları
1 CZK0,79241 NAD
5 CZK3,96204 NAD
10 CZK7,92408 NAD
20 CZK15,84816 NAD
50 CZK39,62040 NAD
100 CZK79,24080 NAD
250 CZK198,10200 NAD
500 CZK396,20400 NAD
1000 CZK792,40800 NAD
2000 CZK1.584,81600 NAD
5000 CZK3.962,04000 NAD
10000 CZK7.924,08000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 NAD1,26198 CZK
5 NAD6,30990 CZK
10 NAD12,61980 CZK
20 NAD25,23960 CZK
50 NAD63,09900 CZK
100 NAD126,19800 CZK
250 NAD315,49500 CZK
500 NAD630,99000 CZK
1000 NAD1.261,98000 CZK
2000 NAD2.523,96000 CZK
5000 NAD6.309,90000 CZK
10000 NAD12.619,80000 CZK