Чешские кроны в намибийские доллары

Сконвертируйте CZK в NAD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $0,7458 NAD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к NAD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NAD
1 CZK в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76190,7986
Низкий0,73990,7399
В среднем0,75440,7709
Изменение-1.36%-5.77%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к NAD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к NAD составил 0,7619, а минимальный — 0,7399. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7544. Изменение курса CZK к NAD в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к NAD составил 0,7986, а минимальный — 0,7399. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7709. Изменение курса CZK к NAD в процентном соотношении составило -5.77.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к NAD

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Намибийский доллар
1 CZK0,74577 NAD
5 CZK3,72886 NAD
10 CZK7,45771 NAD
20 CZK14,91542 NAD
50 CZK37,28855 NAD
100 CZK74,57710 NAD
250 CZK186,44275 NAD
500 CZK372,88550 NAD
1000 CZK745,77100 NAD
2000 CZK1 491,54200 NAD
5000 CZK3 728,85500 NAD
10000 CZK7 457,71000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Чешская крона
1 NAD1,34089 CZK
5 NAD6,70445 CZK
10 NAD13,40890 CZK
20 NAD26,81780 CZK
50 NAD67,04450 CZK
100 NAD134,08900 CZK
250 NAD335,22250 CZK
500 NAD670,44500 CZK
1000 NAD1 340,89000 CZK
2000 NAD2 681,78000 CZK
5000 NAD6 704,45000 CZK
10000 NAD13 408,90000 CZK