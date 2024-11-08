Австралийские доллары в намибийские доллары

Сконвертируйте AUD в NAD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $11,60 NAD

Среднерыночный курс в 19:43
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График изменения обменного курса AUD к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 AUD в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,855412,1001
Низкий11,532611,5326
В среднем11,698611,8632
Изменение-2.18%-3.70%
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Соотношение 1 AUD к NAD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к NAD составил 11,8554, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6986. Изменение курса AUD к NAD в процентном соотношении составило -2.18.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к NAD составил 12,1001, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,8632. Изменение курса AUD к NAD в процентном соотношении составило -3.70.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3890,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9591,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39811,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Намибийский доллар
1 AUD11,59690 NAD
5 AUD57,98450 NAD
10 AUD115,96900 NAD
20 AUD231,93800 NAD
50 AUD579,84500 NAD
100 AUD1 159,69000 NAD
250 AUD2 899,22500 NAD
500 AUD5 798,45000 NAD
1000 AUD11 596,90000 NAD
2000 AUD23 193,80000 NAD
5000 AUD57 984,50000 NAD
10000 AUD115 969,00000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Австралийский доллар
1 NAD0,08623 AUD
5 NAD0,43115 AUD
10 NAD0,86230 AUD
20 NAD1,72459 AUD
50 NAD4,31149 AUD
100 NAD8,62297 AUD
250 NAD21,55743 AUD
500 NAD43,11485 AUD
1000 NAD86,22970 AUD
2000 NAD172,45940 AUD
5000 NAD431,14850 AUD
10000 NAD862,29700 AUD