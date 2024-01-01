История обменного курса австралийский доллар–намибийские доллары

Обменный курс австралийских доллара/намибийские доллары сейчас составляет 11,597, отражая изменение в размере 0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.053% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/намибийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 11,656, и минимумом, равным 11,527, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.481%.