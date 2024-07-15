История обменного курса намибийский доллар–австралийские доллары

Обменный курс намибийский доллар/австралийские доллары сейчас составляет 0,082, отражая изменение в размере 0.195% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.307% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/австралийские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,082, и минимумом, равным 0,081, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.486% уменьшение стоимости.