1 чешская крона в намибийские доллары

Сконвертируйте CZK в NAD по реальному обменному курсу

1 czk
0.83 nad

1.00000 CZK = 0.82774 NAD

Среднерыночный курс в 13:0 UTC
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График изменения обменного курса CZK к NAD

1 мин. назад 1 CZK → 0 NAD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.858251.067888.71871.443991.657560.9555518.3
1GBP1.1651611.24405103.3631.682331.931151.1133721.3205
1USD0.93650.803826183.08551.35231.552310.894917.138
1INR0.01127160.009674690.012035810.0162760.01868330.01077080.206269

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Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Чешская крона / Намибийский доллар
1 CZK0.82774 NAD
5 CZK4.13872 NAD
10 CZK8.27743 NAD
20 CZK16.55486 NAD
50 CZK41.38715 NAD
100 CZK82.77430 NAD
250 CZK206.93575 NAD
500 CZK413.87150 NAD
1000 CZK827.74300 NAD
2000 CZK1655.48600 NAD
5000 CZK4138.71500 NAD
10000 CZK8277.43000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Чешская крона
1 NAD1.20810 CZK
5 NAD6.04050 CZK
10 NAD12.08100 CZK
20 NAD24.16200 CZK
50 NAD60.40500 CZK
100 NAD120.81000 CZK
250 NAD302.02500 CZK
500 NAD604.05000 CZK
1000 NAD1208.10000 CZK
2000 NAD2416.20000 CZK
5000 NAD6040.50000 CZK
10000 NAD12081.00000 CZK