1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

تحويل CZK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.79 nad

Kč1.000 CZK = $0.7920 NAD

Mid-market exchange rate at 21:49
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CZK إلى NAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.374.30691.79536.6860.946
1 USD0.91510.7831,369.593.93983.96133.5550.865
1 GBP1.1681.27711,748.495.029107.18942.8381.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Namibian Dollar
1 CZK٠٫٧٩٢٠٣ NAD
5 CZK٣٫٩٦٠١٧ NAD
10 CZK٧٫٩٢٠٣٤ NAD
20 CZK١٥٫٨٤٠٦٨ NAD
50 CZK٣٩٫٦٠١٧٠ NAD
100 CZK٧٩٫٢٠٣٤٠ NAD
250 CZK١٩٨٫٠٠٨٥٠ NAD
500 CZK٣٩٦٫٠١٧٠٠ NAD
1000 CZK٧٩٢٫٠٣٤٠٠ NAD
2000 CZK١٬٥٨٤٫٠٦٨٠٠ NAD
5000 CZK٣٬٩٦٠٫١٧٠٠٠ NAD
10000 CZK٧٬٩٢٠٫٣٤٠٠٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NAD١٫٢٦٢٥٧ CZK
5 NAD٦٫٣١٢٨٥ CZK
10 NAD١٢٫٦٢٥٧٠ CZK
20 NAD٢٥٫٢٥١٤٠ CZK
50 NAD٦٣٫١٢٨٥٠ CZK
100 NAD١٢٦٫٢٥٧٠٠ CZK
250 NAD٣١٥٫٦٤٢٥٠ CZK
500 NAD٦٣١٫٢٨٥٠٠ CZK
1000 NAD١٬٢٦٢٫٥٧٠٠٠ CZK
2000 NAD٢٬٥٢٥٫١٤٠٠٠ CZK
5000 NAD٦٬٣١٢٫٨٥٠٠٠ CZK
10000 NAD١٢٬٦٢٥٫٧٠٠٠٠ CZK