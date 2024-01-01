1 دولار ناميبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NAD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 nad
1.22 czk

1.00000 NAD = 1.22329 CZK

Mid-market exchange rate at 02:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856381.0843589.84441.470431.662220.9575818.4476
1 GBP1.1677111.26625104.9161.71711.941061.1181721.5422
1 USD0.92220.789733182.85551.356051.532920.8830517.0126
1 INR0.01113040.009531450.012069210.01636640.01850110.01065770.205329

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NAD1.22329 CZK
5 NAD6.11645 CZK
10 NAD12.23290 CZK
20 NAD24.46580 CZK
50 NAD61.16450 CZK
100 NAD122.32900 CZK
250 NAD305.82250 CZK
500 NAD611.64500 CZK
1000 NAD1223.29000 CZK
2000 NAD2446.58000 CZK
5000 NAD6116.45000 CZK
10000 NAD12232.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Namibian Dollar
1 CZK0.81747 NAD
5 CZK4.08735 NAD
10 CZK8.17469 NAD
20 CZK16.34938 NAD
50 CZK40.87345 NAD
100 CZK81.74690 NAD
250 CZK204.36725 NAD
500 CZK408.73450 NAD
1000 CZK817.46900 NAD
2000 CZK1634.93800 NAD
5000 CZK4087.34500 NAD
10000 CZK8174.69000 NAD